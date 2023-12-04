بعد تجاوزات ديربي النصر .. الجماهير تورط الهلال مجددًا في دوري أبطال آسيا

ماذا فعلت جماهير نادي الهلال؟

واصلت جماهير الهلال السعودي، توريط ناديهم، خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الهلال يقدّم موسمًا أكثر من رائع في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ومجموعته الآسيوية، بالإضافة إلى التأهل لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الإثنين، أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إدارة ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، بإخراج "المايك الثاني" من مدرجات نادي الهلال، في مباراة الفريق أمام نساجي الإيراني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال.

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الصحيفة كشفت عن أن "الآسيوي"، سيوقع عقوبات على نادي الهلال؛ بسبب مخالفة جماهيره للأنظمة، التي تنص على السماح بـ"مايك واحد"، في أي مباراة بالمسابقة القارية.

جدير بالذكر أن جماهير الهلال، كانت قد خالفت الأنطمة أيضًا، في ديربي الرياض الأخير أمام النصر، والذي انتهى بفوز الزعيم (3-0)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ عندما استخدمت عددًا من الألعاب النارية، أكثر من المسموح به.