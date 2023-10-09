تجاهل نجوم برشلونة .. جوارديولا يختار أفضل من لعب بجواره!

المدير الفني للنادي الكتالوني يثير الجدل!

أثار المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الجدل بشأن نجوم كرة القدم الذين لعب بجوارهم خلال مسيرته الكروية من خلال تصريحات جديدة.

جاء هذا خلال حديثه مع "لا جازيتا ديلو سبورت"، حيث تم سؤاله عن أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم، فتجاهل كافة زملائه في برشلونة.

وقال جوارديولا: "روبرتو باجيو هو اللاعب الأكثر موهبة الذي لعبت معه، أعتقد أن الموهبة موجودة في كل مكان، أفضل المواهب جاءت من إيطاليا".

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وأضاف عن المواهب الشابة: "العمل هام للغاية، لن تتطوروا وأنتم في المنزل مع إنستجرام وتويتر، هذا مستحيل، يجب أن تتحسن من خلال التدريبات وارتكاب الأخطاء".

جدير بالذكر أن جوارديولا لعب مع برشلونة لمدة 11 موسمًا بين 1990 و2001 وجاور العديد من العظماء، بينما لعب لموسم واحد فقط بجوار باجيو في بريشيا.