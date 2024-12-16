شكوى رسمية وشكوك بالتلاعب.. ريال مدريد غاضب من الدوري الإسباني!

ريال مدريد يدرس تقديم شكوى رسمية...

تعتقد إدارة ريال مدريد، أن هناك تلاعبًا واضحًا من التحكيم في الدوري الإسباني، ضد الفريق الملكي بعد التعادل أمام رايو فاييكانو، بثلاثة أهداف لكل فريق، مساء السبت الماضي، بالجولة السابعة عشر من الليجا.

وشهد اللقاء الكثير من الجدل التحكيمي، خاصة في الدقيقة 75 عندما طالب فينيسيوس جونيور بالحصول على ركلة جزاء، بعد سقوطه داخل المنطقة، لكن الحكم مارتينيز مونويرا أشار باستكمال اللعب، دون أن يتوجه لمراجعة اللقطة الجدلية بنفسه عبر تقنية الفيديو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، غاضبة من التحكيم، إذ ترى أن الحكم تجاهل لقطة واضحة جدًا، ورفض احتساب ركلة الجزاء.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة الميرينجي، تفكر في تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني، بسبب تلك الواقعة التي يرون فيها تعنتًا ضد ريال مدريد، حتى من حكام تقنية الفيديو الذين لم يستدعوا حكم الساحة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة خلف كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة، علمًا بأن النادي الكتالوني خاض مباراة أكثر.