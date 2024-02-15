تجاهل إنجاز العميد الخالد .. مسؤول اتحادي سابق يستفز الجماهير بـ"الهلال المشرق"

تصريحات قد تزيد من غضب جماهير الاتحاد..

فاجأ أحد المسؤولين السابقين بنادي الاتحاد، الشارع الرياضي السعودي؛ بعد فوز الهلال على سباهان أصفهان الإيراني، في مسابقة دوري أبطال آسيا.

الهلال فاز في إيران على سباهان أصفهان، بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقال حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، تعليقًا على فوز الزعيم أمام سباهان: "الهلال هو الوجه المشرق للكرة السعودية في آسيا".

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البلوي شدد في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، على أنه ليس من السهل أن يتأخر أي فريق أمام 70 ألف مشجع إيراني؛ ثم يعود ويفوز بثلاثية.

واعتبر المسؤول الاتحادي السابق، أن الزعيم الهلالي؛ هو الفريق السعودي الوحيد، القادر على الوصول بعيدًا في المسابقة القارية.

ويتواجد في دور الـ16 من النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال آسيا، 4 فرق سعودية؛ هم "الهلال والنصر والاتحاد، بالإضافة إلى الفيحاء".

جدير بالذكر أن حامد البلوي تجاهل في تصريحاته، تاريخ فريقه الاتحادي؛ الذي توّج بمسابقة دوري أبطال آسيا "مرتين"، وكان أول نادي يحصل على اللقب في نسختين متتاليتين بـ"المسمى الجديد".