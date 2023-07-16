تجاهل العمر .. جيرارد بيكيه يقيم صفقة برشلونة الدفاعية!

علي رفعت
Gerard-Pique(C)GettyImages
انتقالاتبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاÍñigo Martínezبيكيه

النجم الإسباني تحدث عن مزايا الصفقة الجديدة!

أكد جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل أن إينييغو مارتينيز المدافع المنضم حديثًا لنادي برشلونة سيمنح الفريق عمقًا دفاعيًا أكبر.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" متجاهلًا لعمر المدافع صاحب الـ 32 عامًا: "هو يخرج بالكرة بشكل جيد للغاية، ويعرف كيف يتحكم بها، كما أن لديه شخصية كبير وسيتأقلم بسهولة في صفوف برشلونة".

وأضاف: "بوجوده فقلب الدفاع سيكون به المزيد من التنافس، لأن هناك رونالد أراوخو وكريستنسن وجول كوندي بالفعل".

وأكمل: "الفريق أظهر في الموسم الماضي أنه دفاعيًا يمكنه التنافس على مستويات عالية، لنأمل أن يستمروا في فعل ذلك".

جدير بالذكر أن تشافي لا يزال يسعى لدعم دفاعه وبالتحديد مركزي الظهير الأيمن والأيسر، وارتبط الفريق بأسماء مثل جواو كانسيلو.

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