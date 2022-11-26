تثاؤب ونوم .. نجوم إنجلترا قتلوا صديقاتهم من الملل أمام أمريكا!

رقم تاريخي للإنجليز في المونديال

حالة من الملل تسبب فيها المنتخب الإنجليزي لعشاقه، خلال تعادله مع نظيره الأمريكي من دون أهداف، بالجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم.

التعادل السلبي جعل إنجلترا تدخل تاريخ البطولة ولكن بطريقة لا يرغب فيها فريق المدرب جاريث ساوثجيت، حيث يعتبر الثاني عشر من نوعه للأسود الثلاثة بتاريخ البطولة وهو الأعلى لأي فريق.

صحيفة "ذا صن" البريطانية سلطت الضوء على زوجات وصديقات اللاعبين في مدرجات ملعب البيت، وهن في حالة تثاؤب وملل من مشاهدة المباراة.

والتقطت الكاميرات آني كيلنر صديقة كايل ووكر وجورجينا إروين شريكة آرون رامسديل وباقي شريكات اللاعبين والنوم يغلب عليهن في المدرجات بسبب المستوى المتواضع للفريق الإنجليزي.

جدير بالذكر أن إنجلترا تحتل صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، وتستعد للعب ضد ويلز بالجولة الأخيرة طمحًا في الصعود إلى دور الـ16 بالمركز الأول.