تتويج الهلال بمونديال الأندية؟ رد فعل غريب من الفراج

وليد الفراج يرد بشكل غريب على إمكانية تتويج الهلال بمونديال الأندية

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على إمكانية تتويج نادي الهلال ببطولة كأس العالم للأندية بشكل غريب، وذلك قبل انطلاق مشوار الزعيم بالبطولة.

متابع برنامج "أكشن مع وليد" أرسل برسالة إلى الفراج قائلًا: "أبو بدر، سأدخل في تحدٍ معك، إن أصبح الهلال بطلًا لهذه النسخة من كأس العالم".

ورد الفراج بشكل غريب على المتابع قائلًا: "يا رب الله يسمع منك، لو حدث هذا الأمر يا لطيف، لم أقل أي شيء ولكن كل الدعم له بالمونديال".

من جانبه علق سلطان اللحياني على هذا الأمر قائلًا: "الأمر ليس مستحيل، حتى لو الهلال في أقل مستوياته بالدوري السعودي، ولكن له حضور في مونديال الأندية".

ويفتتح نادي الهلال مبارياته في كأس العالم للأندية مساء غدٍ السبت، بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في ربع نهائي البطولة القارية.