"تتهمون النصر بالتلاعب؟ لاعب الهلال هو المتلاعب!"

ليس النصر المتلاعب في النتائج بل لاعب الهلال!

أكثر ما يتم تداوله في الشارع الرياضي السعودي خلال الوقت الحالي، هو اتهامات الموجهة إلى ناديي النصر والطائي، بالتلاعب في النتائج، بعد فوز العالمي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما.

وقام البعض بتوجيه الاتهام إلى نادي الطائي بالتراخي أمام النصر، من أجل ضمان الفوز، واستمراره في المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين، مما دفع رئيس الطائي للرد على هذه الاتهامات. "اقرأ التفاصيل"

وقال مبارك الشهري خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الجميع يتهم الآن كل منافسي النصر، بأن هناك تلاعب في النتائج، ولكن التلاعب هو ميشايل ديلجادو لاعب الهلال".

وأضاف: "بعد هدف لاعب الهلال ميشايل أمام الاتحاد في الكلاسيكو، يجعلني أوصفه بـ(المتلاعب الجميل)".

ونجح ميشايل في تسجيل هدف التعادل للهلال أمام الاتحاد، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.