تطور رهيب في مستوى النصر خلال 11 يومًا

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رغم السقوط في فخ التعادل أمام نادي الشباب؛ لكن نستطيع الآن أن نقولها بصوت عالٍ "النصر السعودي في الطريق الصحيح مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو".

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نادي النصر تعادل مع الشباب السعودي (0-0)، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

هذا التعادل، جاء على الرغم من دخول العالمي "المباراة"، بتشكيل من اللاعبين البدلاء؛ بسبب ضيق الوقت، بعد العودة من رحلة اليابان الودية، كما أن الأداء تحسن كثيرًا، بعد إدخال بعض النجوم الأساسيين، في الشوط الثاني، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

من فضيحة سيلتا إلى تهديد كبار أوروبا

الحقيقة.. أن بداية استعدادات النصر، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، تسببت في بث الرعب في قلوب جماهير الفريق؛ خاصة بعد الخسارة الفاضحة أمام سيلتا فيجو الإسباني (0-5)، يوم 17 يوليو الجاري.

وواصل النصر، مستوياته المخيبة بعد لقاء سيلتا، وهذه المرة عندما سقط أمام نادي بنفيكا البرتغالي، بأربعة أهداف لواحد؛ لتبدأ الجماهير، في التشكيك في قدرات كاسترو، بل أن بعض الإعلاميين، توقعوا أن تتم إقالة المدير الفني البرتغالي، في الجولات الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

لكن ما حدث بعد ذلك، أبهر الجميع.. النصر نجح في التعادل مع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان (0-0)، ثم خطف تعادلًا آخر، وهذه المرة بهدف لمثله، من إنتر الإيطالي، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، في الموسم الرياضي الماضي.

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والسر في هذا التطور الكبير في أداء النصر؛ يعود إلى تعود اللاعبين على طريقة كاسترو، التي تعتمد على الضغط المستمر وفتح المساحات؛ بالإضافة إلى الثنائيات التي ظهرت داخل المستطيل الأخضر، خاصة في خط الوسط، وكذلك منحه الثقة لبعض اللاعبين، على الرغم من مستواهم السيئ في البداية؛ مثل الحارس الشاب نواف العقيدي.

طوفان من الصفقات قادم إلى النصر

أيضًا.. من المتوقع أن يتحسن النصر أكثر فأكثر، مع الصفقات التي يعمل النادي على حسمها، خلال الأيام القادمة؛ بعد كل من الظهير البرازيلي أليكس تيليس، ولاعب الارتكاز مارسيلو بروزوفيتش، ومتوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا.

وتوصل النصر بالفعل، إلى اتفاق مع بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني؛ والذي يستطيع أن يحل أزمتي الجناح الأيسر وقلب الهجوم؛ حيث يجيد اللعب في المركزين.

كذلك.. يفاوض النصر، أكثر من مدافع عالمي، في مقدمتهم البرازيلي ماركينيوس، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي؛ ما يعني تقوية هذا المركز، الذي يعاني في الأساس، بعد رحيل الإسباني ألفارو جونزاليس وتذبذب مستوى عبد الإله العمري، مع العمل على جلب جناح أيمن أيضًا.

وكل ما سبق، يؤكد على أن النصر في الطريق الصحيح، ويجعل جمهور الفريق، يتطلع إلى مستقبل مبهر، خاصة أن كاسترو وجد الوصفة السحرية في 11 يومًا فقط، من الهزيمة الفاضحة أمام سيلتا، إلى التعادل مع الشباب.