لن تبكي السعودية عليك يا هندرسون! .. الاتفاق فاز بـ"جوهرة ثمينة" لكن "أرق" جيرارد مستمر

أهلًا بعودة الاتفاق من جديد..

SHAHID

بعد أكثر من شهر ونصف من الابتعاد عن المباريات الرسمية، عاد الاتفاق -بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد- بفوز مهم أمام الخليج بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

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ثنائية النواخذة سجلها جورجينيو فاينالدوم وديماراي جراي في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

بهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده للنقطة 28 محتلًا المركز الثامن في جدول الترتيب، فيما تجمد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر.

عودة من بعيد

هذا الفوز هو الأول لكتيبة جيرارد بعد التعثر في ثماني مباريات متتالية في دوري روشن، ما بين هزائم وتعادلات.

فقبل التوقف الذي جاء نظرًا لارتباط المنتخب السعودي بمنافسات كأس آسيا قطر 2023، لم يذق النواخذة طعم الفوز منذ 28 أكتوبر 2023، وقتما أسقطوا الوحدة بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ11، في فوز جاء بعد ثلاث هزائم متتالية.

بعد ذاك الفوز، يبدو أن لعنة فرسان مكة أصابت المدرب الإنجليزي، ليقود فريقه لخمسة تعادلات وثلاث هزائم رغم الانطلاقة المميزة له في بداية الموسم.

لن تبكي السعودية .. شكرًا هندرسون على رحيلك!

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في الشتاء المنقضي وبعدما فاجأ الإنجليزي جوردان هندرسون؛ قائد الاتفاق السابق، الجميع بقرار رحيله عن النادي، ضرب الجميع في النادي كفًا على كف!

منطقي! فكيف للقائد أن يلقي بمنشفته في منتصف الموسم؟!، والأدهى أنه كان الأبرز في الفريق والعنصر الثابت بينما يتراجع الجميع من حوله فنيًا.

لكن ربما الآن يمكننا أن نقول لا مشكلة!، فالبديل الإسباني ألفارو ميدران؛ الذي تم التعاقد معه في الشتاء، قادمًا من التعاون، قادر على صنع الكثير، فيمكننا أن نلقبه بـ"الجوهرة الثمينة".

ميدران الليلة وفي أول ظهور له، صنع الهدف الثاني في المباراة بطريقة أكثر من رائعة، إذ أرسل عرضية من الجهة اليمنى لوسط الملعب، كانت كافية لوضع جراي على انفراد بالحارس، ومن ثم تسجيله الهدف الرائع "على الطائر".

ما يميز الإسباني أنه ناشط في الدوري السعودي منذ عامين، ولن يحتاج للكثير للانخراط في الأجواء، وهو ما يحتاجه جيرارد حاليًا، للعودة للإمساك بزمام الأمور من جديد بعد التعثرات الأخيرة.

وهو الحال كذلك بالنسبة لكافة الصفقات الجديدة سواء كارل توكو إيكامبي (أبها)، خالد الغنام وسيكو فوفانا وعبدالله مادو (النصر)، عبدالرحمن العبود وهارون كمارا (الاتحاد)، فجميعهم جاء من قلب دوري روشن.

ما يحتاج لجهد أكبر .. فالأرق مستمر!

ضمن - إلى حد كبير - جيرارد الفوز في معركة وسط الملعب مع وجود ميدران بجوار فاينالدوم والوافد الجديد الإيفواري سيكو فوفانا، لكن يبقى ما يحتاج لجهد أكبر لإصلاحه..

الدفاع الاتفاقي وأخطاؤه كفيلة لهدم ما يقوم الوسط ببنائه، خاصةً الأظهرة التي تعطل الهجمات تارةً، وترتكب الأخطاء الدفاعية القاتلة تارةً أخرى رغم الخبرات التي يتمتع بها الظهير الأيسر حمدان الشمراني.

خلاصة القول: كي تكتمل المتعة المنتظرة من الاتفاق في وسط الملعب ومن ثم الهجوم مع اندماج الصفقات الجديدة بصورة أكبر في الفريق، يجب علاج ثغرات الدفاع أولًا، كي تكتمل خطط جيرارد!

SHAHID