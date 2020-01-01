تبديل إضافي يدخل كرة القدم في هذه الحالة

تطور مهم..

أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا يشرح فيه إمكانية إضافة بعض التعديلات على الساحرة المستديرة في الفترة المقبلة، ومنها تبديل إضافي.

التبديل الإضافي يأتي من أجل السلامة، حيث أقر المجلس ولجانه الفرعية بضرورة وجدوه حال إصابة أي لاعب بارتجاج في المخ.

ويأتي ذلك القرار في المقام الأول استجابةً للمطالب المتعددة من إنجلترا على وجه التحديد في ظل مزاعم أن الارتجاج يؤدي في نهاية المطاف إلى مرض الخرف مستدلين على ذلك بحالة السير بوبي روبسون.

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البيان قال "الفريق الاستشاري والفني يؤيد فكرة تجربة بدائل دائمة إضافية عندما يشتبه في تعرض اللاعب لارتجاج في المخ في أقرب وقت ممكن".

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في الوقت نفسه، فقد أوضح البيان أزمة احتساب لمسات اليد، حيث كُتب فيه "تمت إعادة التأكيد على أن الحكم النهائي يظل للحكم وليس كل لمسة ليد \ ذراع اللاعب بالكرة تعتبر خطأ".

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وتابع "أما فيما يتعلق بمصطلح أكبر من الطبيعي، فيجب على الحكام الحكم على المركز من اليد والذراع فيما يتعلق بحركة اللاعب في تلك المرحلة من اللعب".

وأتم "كان من الواضح أنه في حالة النظر في أي اقتراح، فسيكون من الضروري أن يكون قابلاً للتطبيق على جميع مستويات اللعبة وسهل التقديم على حكام المباراة، مع مراعاة الطبيعة الديناميكية لحركة اللاعب".

يذكر أن هناك انتقادات أخرى كثيرة للقانون فيما يتعلق بالتسلل، خصوصًا بعد ظهور تقنية الفيديو واحتساب بعضها بفارق سنتيمترات قليلة، ما اعتبره البعض غير منصف أو عادل.