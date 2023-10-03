"تبحثون عن عذر للهروب" .. رئيس نساجي مازندران يستفز الهلال برسالة صادمة!

رئيس نساجي مازندران قرر توجيه رسالة مستفزة للهلال وجماهيره قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا..

خرج صادق درودكار، المدير التنفيذي لنادي نساجي مازندران الإيراني بتصريحات مثيرة للجدل قبل مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

رئيس النادي الإيراني خرج في مقطع فيديو قصير تناقلته العديد من الحسابات الهلالية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وسط تعجب من جرأته.

وقال درودكار في تصريحاته: "سننتصر على الهلال اليوم وسترون ذلك، اليوم سيكون تاريخيًا لأنصار نساجي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الهلال يبحث عن عذر لعدم إقامة المباراة، ويجب على الجماهير عدم إحضار أي مواد مخالفة إلى الملعب".

وأكمل موجهًا حديثه لجماهير ناديه: "يمنع دخول أي متفرج إلى أرض الملعب أثناء المباراة بمساعدة الجماهير، كل شيء جاهز ليكون اليوم تاريخيًا".

واختتم رئيس نساجي تصريحاته قائلًا: "الهلال يبحث عن أي عذر ممكن لتأجيل مباراة اليوم أو إلغائها".

يذكر أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية إقامة مباراة نساجي والهلال، وذلك بعد رفض الاتحاد لخوض مواجهة سباهان أصفهان مساء الإثنين بسبب وجود تماثيل سياسية في ملعب المباراة.