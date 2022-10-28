تألق ليفاندوفسكي يكلف برشلونة ملايين إضافية!

روبرت ليفاندوفسكي كان صفقة ناجحة بكل تأكيد لبرشلونة، لكن صفقته كانت مكلفة للغاية.

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي برشلونة سيكون عليه أن يدفع مليون وربع مليون يورو لصالح بايرن ميونخ قريبًا خلال الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني اتفق على دفع ذلك المبلغ لنظيره البافاري في كل موسم يسجل فيه ليفاندوفسكي 25 هدفًا.

وسجل النجم البولندي الوافد حديثًا لصفوف النادي الكتالوني 17 هدفًا حتى الآن في 16 مباراة خاضها في كل البطولات رفقة برشلونة.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه النادي الكتالوني من أزمة مالية طاحنة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وبيع نسبة كبيرة من دخله المستقبلي لضم صفقات الشتاء الماضي.

جدير بالذكر أن القيمة الثابتة للصفقة كانت حوالي 45 مليون يورو، وبحسب ما ذكرت تقارير عديدة ستصل إلى 55 مليونًا.