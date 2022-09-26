تأكد غياب 2 عن ودية أمريكا .. ثلاثي الهلال يغيب عن تدريبات المنتخب

المنتخب السعودي سيواجه أمريكا وديًا يوم غدٍ الثلاثاء

غاب ثلاثي الهلال عن تدريبات المنتخب السعودي يوم أمس في إسبانيا، حيث يُقيم الفريق معسكرًا إعداديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

الأخضر كان قد خاض مباراة ودية يوم الجمعة الماضي تعادل خلالها سلبيًا مع إكوادور ومن المقرر أن يلعب ضد أمريكا مساء الثلاثاء القادم قبل العودة إلى الرياض.

المصادر الصحفية المتابعة أشارت إلى غياب الظهير الأيسر ياسر الشهراني لشعوره بآلام في الفخذ، فيما تواصل غياب القائد سلمان الفرج لإصابته بكدمة في عضلة الساق.

قائد الهلال لم يلعب المباراة الأولى أمام إكوادور وقد حُسم كذلك غيابه عن المباراة القادمة أمام أمريكا لعدم تماثله للشفاء ورغبة الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد عدم المجازفة بالدفع به خوفًا من تفاقم الإصابة.

Shahid Shahid

اللاعب الثالث الذي غاب عن التدريبات هو حارس المرمى محمد العويس الذي كان نجم اللقاء الأول، إذ اكتفى بتدريبات خاصة رفقة الجهاز الطبي للأخضر لشعوره بآلام في الكاحل.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن رينارد سيدفع بحارس مرمى الشباب، فواز القرني، أساسيًا أمام أمريكا.

الهلال يستعد حاليًا لمواجهة التعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ويتصدر الفريق جدول الترتيب رفقة الشباب، حيث لم يخسر الفريقان أي نقطة ولم يستقبلا أي هدف.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.