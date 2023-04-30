تأجيل مباراة ضمك يُوجه ضربة قوية للهلال أمام الاتحاد

تامر أبو سيدو
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al hilal - al ittihadGoal AR
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الهلال يواجه الاتحاد في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال وضمك ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي إلى الـ19 من مايو القادم، وذلك بسبب تحديد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 12 من نفس الشهر.

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الهلال حسب تلك الجدولة سيُواجه الاتحاد في مباراته القادمة من الدوري بدلًا من ضمك، وهو ما وجه له ضربة قوية بغياب نجميه للإيقاف بعد حصولهم على بطاقة صفراء خلال المباراة الأخيرة أمام النصر.

اللاعبان اللذان سيغيبان لتراكم البطاقات هما المدافع جانج هيون سو ولاعب الوسط جوستافو كوييار، وهو ما يُشكل مصدرًا للقلق للمدرب رامون دياز بسبب اعتماده عليهما في التشكيل الأساسي.

الهلال من المقرر أن يُواجه الوحدة في نهائي كأس الملك يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، وذلك بعد 6 أيام من مباراته المرتقبة مع أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في سايتاما.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بـ59 نقطة فيما يتواجد الهلال رابعًا بنقاطه الـ49.

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