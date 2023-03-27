تأجيل قرعة كأس العالم للشباب بسبب الرفض الإندونيسي لوجود إسرائيل

تواجه إندونيسيا خطرًا محدقًا بسحب تنظيم كأس العالم تحت 20 عامًا منها قبل شهرين على استضافة البطولة بسبب إسرائيل.

دخلت بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والمقرر إقامتها في إندونسيا خلال شهري مايو ويونيو 2023، نفقًا مظلمًا بسبب تأجيل قرعة البطولة التي كانت ستقيم خلال الأسبوع المقبل، بعد تأهل منتخب إسرائيل إلى البطولة.

الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أكد أن القرعة التي كانت ستقام يوم الجمعة الجمعة قد ألغيت، بينما يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء فحوصات على استعداداتها للبطولة.

بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا التي تضم 24 فريقًا من المقرر أن تقام في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو في ست مدن، ومن المقرر أن يشارك منتخب إسرائيل لأول مرة في المسابقة.

شبكة "رويترز" للأنباء نقلت عن صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر أن حاكم بالي كتب إلى وزارة الشباب والرياضة يطالبها بتبني سياسة تمنع الفريق الإسرائيلي من المنافسة في بالي بسبب فلسطين.

وجاء في بيان الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم:"في السابق، رفض حاكم بالي وايان كوستر وجود المنتخب الإسرائيلي في كأس العالم تحت 20 سنة، يمكن أن يكون هذا سببًا لإلغاء فيفا لقرعة كأس العالم تحت 20 سنة".

وأضاف: "بالنسبة للفيفا، فإن رفض الحاكم هو نفسه إلغاء الضمان التنظيمي الذي أصدرته حكومة مقاطعة بالي".

في وقت سابق من هذا الشهر، خرج المتظاهرون في مسيرة في العاصمة جاكرتا ملوحين بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية مطالبين بعدم السماح لإسرائيل بالمشاركة.

آريا سينولينجا، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يخشى أن خسارة بلاده لحقوق استضافة كأس العالم تحت 20 عامًا، ستؤدي إلى عقوبات شديدة من قبل "فيفا" يمكن أن تعزل كرة القدم الإندونيسية عن العالم.

وقال سينولينجا: "سيقدم رئيس الاتحاد تقريرًا إلى السيد الرئيس في أول فرصة لإيجاد حل لكل هذا، سواء في الدبلوماسية أو السياسة الخارجية لإنقاذ كرة القدم الإندونيسية التي نحبها".

الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يرى أن فقدان حقوق الاستضافة سيضر بفرص فرق كرة القدم الإندونيسية في المشاركة في بطولات "فيفا" الأخرى في المستقبل في حين أن الخسائر الاقتصادية ستصل إلى ملايين الدولارات.