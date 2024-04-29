"تأجيل الصفقة في مصلحة دوري روشن!" .. مفاجأة بخطة السعودية للتعاقد مع محمد صلاح

تطورات جديدة في انتقال محمد صلاح إلى السعودية..

SHAHID

تلقت أندية المملكة العربية السعودية، ضربة كبرى في الساعات القليلة الماضية؛ بعد أنباء "فشل" صفقة التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في صيف العام الحالي.

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صلاح البالغ من العمر 32 سنة، كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، في عام 2023؛ قبل أن يرتبط اسمه بقوة، بالانضمام إلى عملاق الرياض الهلال، في صيف 2024.

لكن.. في الساعات القليلة الماضية، أجمعت تقارير عالمية عديدة، على بقاء النجم المصري مع ليفربول، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، مع محادثات بشأن تجديد عقده؛ لعدة سنواتٍ أخرى.

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وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن عدم وجود رغبة أو إصرار من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بالتعاقد مع محمد صلاح، في صيف عام 2024؛ لأسباب تجارية من الأساس.

جاكوبس كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن أن حقوق بث مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في منطقة الشرق الأوسط، مستمرة حتى صيف 2025؛ لذلك فإن المملكة ترى بأن قدوم صلاح في 2024، لن يضيف شيئًا من الناحية المالية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن خطة السعودية منذ البداية؛ هي التحلي بالصبر مع صفقة جناح ليفربول، حيث يُمكن التفاوض لجلبه في صيف 2025، عندما يتم "تسويق" حقوق مسابقة الدوري مجددًا.

وحسب بن جاكوبس، وقتها - أي في عام 2025 إذا تم التعاقد مع صلاح -، ستطلب السعودية مبلغًا أكبر من الـ80 مليون دولار التي تحصل عليه حاليًا، من حقوق بث الدوري المحلي، في منطقة الشرق الأوسط؛ لأن مصر ستكون متضمة في الحزمة.

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