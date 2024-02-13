تأثير ميسي.. إنتر ميامي يخطف نجل أسطورة ريال مدريد من بايرن ميونخ!

شعبية جارفة يجب استغلالها..

يستغل إنتر ميامي الأمريكي الشعبية الجارفة لليونيل ميسي من أجل حسم العديد من الصفقات، هذا ما حصل بين أصدقائه القدامى الذين تم جلبهم إلى أمريكا، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز والحديث يدور عن إمكانية انضمام سيرجي روبرتو هو الآخر.

لكن ما يزيد أيضًا، هو عدد الأرجنتينيين الذين ينضمون للفريق، مستغلين الشعبية الجارفة لليونيل ميسي في بلاده نفسها، وآخرهم نجل أسطورة ريال مدريد فرناندو ريدوندو، فيديريكو.

لاعب أرجنتينيوس جونيورز الموهوب للغاية، والبالغ من العمر 21 عامًا، كان مصدر اهتمام كبير من عملاق ألمانيا بايرن ميونخ، لكن إنتر ميامي يبدو قريبًا بشدة من خطفه.

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الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو يؤكد أن ميامي حسم كل شيء، وأن الصفقة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن بقيمة 7.4 مليون يورو.

وينشط ريدوندو في مركز خط الوسط الدفاعي، ومثل منتخب الأرجنتين تحت 20 و23 عامًا، ويملك موهبة جينية من أبيه الذي كان من أمهر اللاعبين الأرجنتينيين عبر التاريخ.