تأثير ليونيل ميسي .. إنجاز تاريخي لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي!

الكشف عن تفاصيل جانب مذهل من جوانب تأثير ميسي على إنتر ميامي..

أحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي تأثيرًا مذهلًا على نسبة مشاهدات نادي إنتر ميامي على الهواء مباشرة منذ انضمامه إلى الفريق الأمريكي في يونيو الماضي.

واستحوذ ميسي على الجمهور الأمريكي، حيث يتوافد مشجعو إنتر ميامي والضيوف من نجوم الفن والرياضة لإلقاء نظرة عليه في الملعب، وأصبحت كافة الملاعب التي يزورها إنتر ميامي ممتلئة عن آخرها.

ويبدو أن الأمر لم يقتصر على ذلك، حيث ساعد ميسي إنتر ميامي في السيطرة على حصص البث التلفزيوني والبث المباشر، مع ارتفاع اشتراكات مشاهدة الدوري الأمريكي عبر خدمة "Apple".

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وكشف إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات في شركة آبل، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية عن تأثير ميسي الهائل على نسب مشاهدات الفريق.

وقال كيو: "شاهد أكثر من مليون شخص مباريات ميسي مباشرة، سواء في الموسم المنتظم أو في مباريات كأس الدوريات الأمريكية، وهو أمر مذهل عند مقارنته بالرياضات الأخرى، وتفوق على دوري كرة القدم الأمريكية وكرة القدم الجامعية".

ولدى آبل صفقة مدتها 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار مع الدوري الأمريكي، وأضاف كيو بشأن وجود نجم عالمي في البطولة: "كان هذا موسمنا الأول، وأردنا التأكد من أننا منحنا مشجعي الدوري الأمريكي في الولايات المتحدة أفضل تجربة".

وأضاف: "حول العالم أصبح هناك قدرة بنقرة واحدة على مشاهدة جميع مباريات الدوري الأمريكي دون انقطاع، كنا نظن أننا لن نتطور على المستوى العالمي إلا في وقتٍ لاحق، ومن الواضح أننا قمنا بتسريع ذلك بفضل ميسي".

ومن المقرر أن يعود ميسي إلى المباريات مع إنتر ميامي في 2024، بعد أن فقد الفريق فرصة التأهل إلى تصفيات لقب الدوري الأمريكي في موسمه الأول، حيث من المقرر أن يحصل النجم الأرجنتيني على استراحة مستحقة بمجرد الانتهاء من مواجهة البرازيل فجر الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026.