تأثير لامين يامال.. رافينيا خارج منتخب البرازيل!

ليس للتألق تأثيرات إيجابية فقط!

يواجه منتخب البرازيل خلال التوقف الدولي المقبل كلًا من الإكوادور وباراجواي لحساب تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الشمالية.

وقد أعلن دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل قائمته النهائية لهذا التوقف، وربما كان أبرز ما فيه غياب نجم برشلونة رافينيا عن القائمة.

اعتمد دوريفال جونيور على كل من إندريك وإستيفاو ولويس هنريكي وفينيسيوس جونيور ورودريجو وبيدرو وسافينيو في خط الهجوم.

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غياب رافينيا يبدو أنه لأنه لم يعد الخيار الأول في مركز الجناح الأيمن في فريق برشلونة، بعد توهج لامين يامال في هذا المركز.

تأثير يامال لا يبدو أنه إيجابي فقط على برشلونة بعد تألقه في مباراة فالنسيا، بل إن التألق له ضريبة دفعها زملاؤه من النجوم.