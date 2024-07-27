تجاوز تأثير الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حدود كرة القدم، بل امتد التعلق به إلى منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

صار من المعتاد والمتعارف عليه أن يحتفل كثير من لاعبي كرة القدم على طريقة كريستيانو، بعد تسجيل الأهداف، لكن أن يمتد الأمر إلى الكرة الطائرة، فهم استثناء بكل تأكيد.

بعد إطلاقه إرسالًا ساحقًا في مواجهة اليابان وألمانيا بأولمبياد باريس، احتفل الياباني يوجي نيشيدا على طريقة رونالدو .

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم تسجيل البرتغالي 64 هدفًا في 70 مباراة مع النصر، إلا أنه لم يتوّج بأي لقب رفقة العالمي، ويسعى لتصحيح الوضع في الموسم المقبل.

وعلى المستوى الدولي، ودّع رونالدو بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) من ربع النهائي باكيًا، بعدما خسر أمام فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية.