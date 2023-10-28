تأثير كريستيانو .. النصر يلبي رغبة لويس فيجو والظاهرة رونالدو

النصر يستجيب للأسطورتين البرتغالي والبرازيلي

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تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي لم يتوقف فقط عند حد تلقي طلبات من عدد من الأندية الأجنبية لمواجهة العالمي، إنما الطلبات حتى تأتي من أساطير كرة القدم في العالم.

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صاروخ ماديرا كان قد انضم للنادي السعودي في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر، ليفتح معه أبواب العالمية في دوري روشن السعودي، ويشهد الصيف التالي قدوم نجوم بحجم الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الجزائري رياض محرز وغيرهم.

وظهر بعض من تأثير الدون الليلة في النصر، إذ أعلن النادي السعودي تلقيه رغبة من الثنائي العالمي البرتغالي لويس فيجو والظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، لزيارة النادي، وهو ما استجاب له بالفعل.

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فيجو ورونالدو قاما بجولة تعريفية اليوم السبت في النصر، وقاموا بحضور إحدى مباريات فريق الشباب بالنادي، معربين عن إعجابهم بما شاهدوه داخل جدران القلعة الصفراء.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سيخوض اليوم السبت، مواجهة الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، أمام الفيحاء، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الأسطورتان سيحضرا اللقاء أم لا.

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