تأثير رونالدو وبنزيما .. نادٍ عربي يطلب الانضمام إلى دوري روشن السعودي

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الجميع أصبح يتمنى في الوقت الحالي، أن يلعب بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ خاصة بعد الصفقات العالمية الضخمة، منذ انطلاق عام 2023.

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الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كان في مقدمة المنضمين إلى دوري روشن، عندما وقع مع نادي النصر، في يناير الماضي؛ ليعقبه عدد هائل من النجوم، أبرزهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

وفي هذا السياق.. أعرب النائب مرزوق الغانم، الرئيس الفخري لنادي الكويت الكويتي، عن أمنيته بانضمام بعض فرق مجلس التعاون الخليجي، إلى دوري روشن السعودي.

وقال الغانم في تصريحات نقلها الإعلامي هاني البشر، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نأمل أن يتوسع دوري روشن السعودي؛ لتشارك فيه الأندية الأبطال من مجلس التعاون الخليجي".

وشدد الرئيس الفخري لنادي الكويت، على أن الدوري السعودي، أصبح مسابقة عالمية، تشرف جميع الدول العربية، بما تملكه من نجوم عالميين.

جدير بالذكر أن الفريق الكويتي، ودع منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها المملكة؛ وذلك بعد الهزيمة أمام الوحدة الإماراتي والرجاء الرياضي المغربي، في المجموعة الرابعة؛ حيث ستكون مباراة الجولة الثالثة والأخيرة، تحصيل حاصل.

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