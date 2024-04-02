تأثير الفراشة.. حارس ريال مدريد قد يحسم أهم صفقات الملكي!

كيف يمكن أن يتسبب أندريه لونين بكل هذا التأثير؟

وقع الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد بشكل رسمي على عقود وكالة "بولاريس سبورت" المملوكة للوكيل البرتغالي الشهير جورج مينديش.

الآن بات الأوكراني أحد لاعبي مينديش، تجديد عقد الحارس المميز مع ريال مدريد سيكون مهمة ميندي في الوقت الحالي، وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

الأمور يمكن اعتبارها تحت ما يعرف بتأثير الفراشة، إذ إن مينديش هو وكيل واحد من أهم أهداف ريال مدريد الساخنة، المدافع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من الممكن أن تكون تلك الخطوة ورقة تفاوضية في سبيل الصفقة الهامة لدى ريال مدريد، في ظل طلب ليل على الأقل 60 مليون يورو لترك اللاعب الذي تبدو المعركة عليه قوية بين كبار أوروبا.