تائهان خيبا أمل كارلو أنشيلوتي.. كريم بنزيما وإرلينج هالاند يتنافسان على لقب الأسوأ

كريم بنزيما وإرلينج هالاند لم يساعدا فريقيهما أو يؤثرا في النتيجة

انتظر العالم ما ستسفر عنه مواجهة ثنائي ريال مدريد ومانشستر سيتي الهجومي، كريم بنزيما وإرلينج هالاند، في قمة الفريقين؛ لكنهما خيبا الآمال ولم يقدما الكثير وكان زملائهما -رقميًا- أفضل منهما.

وتعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، بهدف لكل منهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد قال قبل المباراة إن كريم وإرلينج مختلفان لكنهما متشابهان فقط في القدرة على تحويل الفرص إلى أهداف وهو ما لم يظهر اليوم.

هداف ريال مدريد ونجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما الذي أكمل المباراة لم يكن مؤثرًا تهديفيًا كما تعود جمهور فريقه في المباريات الحاسمة كما فعل الموسم الماضي في دوري الأبطال التي توج بها فريقه.

نسبة الأهداف المتوقعة لكريم اليوم لم تتجاوز 0.24 كما كانت نسبة صناعته لزملائه أهدافًا هي الأخرى 0.19 فقط.

لم يسدد النجم الفرنسي سوى تسديدة واحدة على المرمى، وفقد فرصة خطيرة للتسجيل خلال 37 مرة لمس فيهم الكرة.

لكن نسبة تمريرات كريم الصحيحة كانت كبيرة 88.9% بواقع 24 تمريرة.

على الجانب الآخر لم يختلف حال النجم النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والذي حطم قبل أيام الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في البريمييرليج خلال موسم واحد.

أكمل هالاند المباراة –دون خطورة رقمية- فالأهداف المتوقعة منه كانت 0.30 مع تسديدتين على المرمى.

لم يلمس إرلينج الكرة سوى 21 مرة وكانت دقة تمريراته 75% بواقع 9 تمريرات.

أرقام هالاند ربما يدلل على ضعفها أنه لمس الكرة أقل من حارس مرماهم إيدرسون الذي لمس الكرة 29 مرة أي أكثر منه بثماني مرات.

تحجيم دور "الوحش" هالاند كان مجالًا لإعادة الحديث عن اختفائه في المباريات الكبيرة من جانب وللإشادة بمدافع ريال مدريد أنتونيو روديجر من جانب آخر.