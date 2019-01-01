تاوامبا يكشف سبب حصوله على قميص جوميس

مهاجم التعاون حصل على قميص مهاجم الهلال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لياندر تاوامبا مهاجم التعاون سعادته البالغة بالفوز على الهلال ضمن الجولة الـ28 من دوري المحترفين السعودي.

وأحرز اللاعب الكاميروني هدف التعاون الأول خلال المباراة التي انتهت لصالح فريقه بهدفين دون رد وكلفت الهلال التنازل عن الصدارة لصالح النصر بفارق نقطة واحدة.

وقال اللاعب بعد المباراة لقناة السعودية الرياضية "كنا نعلم أن المباراة صعبة، لكن علينا القتال في الملعب لأننا نستهدف إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، وأنا سعيد جدًا لتمكن الفريق من الفوز اليوم".

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أضاف حول أسباب المستوى الرائع للفريق هذا الموسم "لدينا مجموعة قوية جدًا من اللاعبين، ونحن نستمتع بالتواجد معًا، وهذا أحد أسباب نجاح هذا الفريق، وأنا سعيد جدًا لوجودي في هذا الفريق".

"نحن نعمل بجد لتحقيق النتائج المطلوبة، وأحب أن أتوجه بالشكر للمدرب الذي يدفعنا للأفضل ويُساعدنا كثيرًا بكافة الطرق الممكنة، لقد كان مذهلًا طوال الموسم والآن يحصد ثمار عمله".

وسُئل اللاعب صاحب الـ29 عامًا عن صاحب القميص الذي حصل عليه من غرفة ملابس الهلال، فأجاب "كان قميص بافيتيمبي جوميس، فقد كنت أتابع اللاعب وأشجعه منذ كنت ألعب في الكاميرون، بجانب أن أحد أعز أصدقائي بل هو أعز أصدقائي مشجع كبير لليون، وسيكون سعيدًا جدًا بالحصول على قميص أحد اللاعبين الذين لعبوا للفريق سابقًا".

وأتم تاوامبا تصريحاته مؤكدًا صحة هدفه وأن الحكم لم يستخدم تقنية الفيديو للتأكد من وجود خطأ ضده بل من عدم وجوده متسللًا، موضحًا أنه كان يعلم بأن موقفه سليم من التسلل قبل أن يُسدد الكرة.