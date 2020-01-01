كامبيلوس يحسم مصير مختار فلاتة في التعاون

التعاون يريده بديلًا لتاوامبا

أصبح مصير تعاقد التعاون مع مختار فلاتة بيد المدرب الجديد فيتور كامبيلوس الذي وصل السعودية فجر أمس وبدأ مهمته الجديدة في تدريب نادي سكري القصيم.

وكان التعاون قد اختار التعاقد مع فلاتة غير المرتبط بأي نادٍ حاليًا لتعويض غياب مهاجمه الكاميروني لياندري تاوامبا لمدة شهرين تقريبًا بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال مواجهة السوبر السعودي أمام النصر في بداية يناير الجاري.

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ويتواجد المهاجم صاحب الـ32 عامًا في تدريبات الفريق الأصفر منذ أسبوعين تقريبًا تمهيدًا للتعاقد معه، لكن الإدارة قررت عدم المضي قدمًا في الصفقة سوى بعد استطلاع رأي المدرب البرتغالي الجديد.

يذكر أن المهاجم المخضرم هو صاحب المركز الرابع في قائمة هدافي العقد الأخير من الدوري السعودي برصيد 64 هدفًا خلال 165 مباراة.

وقد بدأ مسيرته الكروية مع الوحدة عام 2006، وانتقل للشباب عام 2011 ومن ثم للاتحاد عام 2013، وقضى فلاتة موسم 2016-2017 مع الوحدة قبل أن يرتدي قميص الهلال ويبقى معه حتى يناير 2019، خاض بعدها تجربة قصيرة مع القادسية انتهت بنهاية الموسم الماضي.

وسيغيب تاوامبا عن المباريات الأولى للتعاون في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، إذ سيلعب الفريق السعودي ضد الشارقة الإماراتي يوم 11 فبراير والدحيل القطري يوم 18 من نفس الشهر.