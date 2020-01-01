رسميًا | التعاون يتوصل لاتفاق مبدئي مع مهاجم سوشو لتعويض تاوامبا

صفقة قوية للنادي السعودي

أعلن التعاون رسميًا توصله لاتفاق مبدئي مع عبد الله ساني مهاجم سوشو للانضمام لصفوفه الموسم القادم، تعويضًا للمهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا.

تاوامبا صاحب الـ30 عامًا امتنع عن تدريبات فريقه عند الـ30 من يونيو الماضي موعد نهاية عقده حسب وجهة نظره، فيما ترى إدارة التعاون أن العقد مازال ممتدًا لموسم جديد بعدما تم استغلال البند الموجود فيه والذي يسمح للنادي بتمديده لموسم إضافي بعد أول موسمين، وهو ما يُمهد لوصول الأمر إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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التعاون وعبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أكد اتفاقه مع المهاجم السنغالي، مشيرًا إلى أن توقيع العقود سيتم بعد قدوم اللاعب إلى السعودية وإجراء الفحوصات الطبية المعتادة.