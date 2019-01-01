تامي آبرهام يتعرض لانتكاسة سيئة في قمة فالنسيا وتشيلسي

أنباء مزعجة للامبارد ومشجعي تشيلسي

تلقى مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أنباء سيئة، بتعرض مهاجمه تامي آبرهام لإصابة سيئة في كرة مشتركة، قبل لحظات من نهاية الشوط الأول لقمة فالنسيا.

وألمت الإصابة بالشاب الإنجليزي، في حوار فضائي مع مدافعي الخفافيش، انتهى بسقوطه بالخطأ على صدره، ما تسبب في استبداله بين الشوطين.

والتقطت العدسات ما دار بين تامي والطاقم الطبي للبلوز خارج الخطوط، وهو ما أثار قلق وخوف مشجعي النادي، للطريقة التي كان يتألم بها المهاجم الشاب من إصابته.

وشوهد تامي وهو يبكي في حديثه مع طبيب تشيلسي، قبل أن يستلقي على الأرض لحمله على محفة، لعدم قدرته على مواصلة المشي حتى غرفة خلع الملابس.

ورغم عدم إعلان النادي عن تفاصيل الإصابة، إلا أنه أعطى مؤشرات بأنها في ضلوع الصدر، بوضع يده على مكان الإصابة، وهو في حالة لا يرثى لها.

الجدير بالذكر أنه مع بداية الشوط الثاني، أضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني للفريق اللندني، ليقلب تأخره من هدف نظيف إلى تقدم بهدفين لهدف، وهي نتيجة كانت تضمن تأهل تشيلسي، لولا تعادل فالنسيا عن طريق دانييل واس في الدقيقة 82.