تاليسكا يقلد حمد الله لـ"الهروب" من النصر .. اتهامات خطيرة

هل ينجح تاليسكا في تقليد خطة حمد الله داخل النصر؟

"كنت سأرحل عن نادي النصر بسببه"، هكذا صرح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في شهر فبراير من عام 2022؛ عند حديثه عن زميله السابق، المغربي عبدالرزاق حمد الله.

تاليسكا تزامل مع حمد الله، في صفوف النصر، في الفترة من يوليو 2021 إلى نوفمبر من نفس العام، قبل أن ينتقل النجم المغربي، إلى نادي الاتحاد؛ عقب فسخ عقده مع قلعة العالمي.

وفي تصريحاته السابقة، اتهم النجم البرازيلي، زميله المغربي، بتعمد القيام بتصرفات غير احترافية، أثرت على نتائج الفريق الأول لكرة القدم؛ إلا أنه يبدو أنه بعد مرور عام تقريبًا؛ بدأ تاليسكا، في تنفيذ خطة حمد الله، للرحيل هو الآخر، عن نادي النصر.

وعن ذلك يقول الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش: "تاليسكا في بدايته انتقد حمد الله، ولكنه حاليًا يسير على دربه.. قد يكون هو الآخر، في رأسه نادٍ آخر!".

ويتهم النصراويون، النجم البرازيلي بـ"إهمال" التدريبات؛ من أجل التركيز في حفلاته الغنائية، ما أثر على مستواه الفني داخل المستطيل الأخضر، في الفترة الأخيرة.

هذه الاتهامات لاحقت حمد الله أيضًا، قبل رحيله؛ بل أن البعض زعم أنه يتعمد هزيمة النصر في المباريات؛ من أجل إجبار الإدارة على فسخ عقده، والانتقال إلى الاتحاد.