تاليسكا يعود لـ"عاداته القديمة" .. نجم النصر يعلن عن مفاجأة للجماهير

أندرسون تاليسكا يعود إلى عاداته القديمة التي تسببت في غضب جماهير النصر منه

كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مفاجأة للجماهير؛ على هامش المنافسة القوية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

النصر يقدّم موسمًا جيدًا، على الرغم من خسارة الديربي الأخير أمام الهلال؛ حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة أبطال آسيا، وربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تاليسكا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إقامته حفلًا غنائيًا، في عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، خلال الشهر الجاري.

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وكتب نجم نادي النصر البالغ من العمر 29 سنة، باللغة العربية: "انتظركم يوم 15 ديسمبر في (البيج بيست).. حياكم الله".

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، كان يتلقى انتقادات عنيفة من الجماهير النصراوية، خلال العامين الماضيين؛ لإقامته حفلات غنائية في منتصف الموسم، وهو ما أثر على مستواه كثيرًا.