"التوتر يصل لأزمة في القمصان" .. تاليسكا يثير الجدل في النصر قبل ديربي الهلال

ما هي أزمة القمصان في النصر قبل ديربي الهلال؟ الزعماء يسخرون..

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موقف غريب تعرض له النصر قبل ديربي الرياض أمام الهلال، كان بطله صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، تسبب في سخرية جمهور منافسه منه.

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العالمي يحل ضيفًا على الزعيم في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية "الدرة"، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل اللقاء وفي ظل تفاعل الحساب الرسمي للنصر عبر منصة "إكس" مع الكواليس، نشر صورة قميص اللاعب علي لاجامي حاملًا الرقم 94، الخاص بزميله تاليسكا.

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القمصان تم تعديلها بعد ذلك، وتم منح لاجامي رقمه الصحيح ألا وهو 78 إلا أن الموقف فتح باب السخرية من جماهير الهلال، التي فسرته بأن خصمها في أقصى درجات التوتر قبل الديربي.

يشار إلى أن الهلال يدخل الديربي متصدرًا جدول الترتيب برصيد 38 نقطة ومتفوقًا بفارق أربع نقاط على العالمي؛ صاحب الوصافة.

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