"تاليسكا مفيد فنيًا للنصر أكثر من رونالدو"

تاليسكا سجل هدفي فوز النصر على الطائي

Shahid

يرى الناقد الرياضي عبد الله فلاتة أن تاليسكا مفيد للنصر على الصعيد الفني أكثر من الوافد الجديد كريستيانو رونالدو.

النصر وقع مع رونالدو عقدًا يمتد لموسمين ونصف لكنه لم يلعب بعد نظرًا لإيقافه مباراتين بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومن المتوقع أن تكون مواجهة الاتفاق في الجولة بعد القادمة من دوري روشن السعودي الأولى له بالقميص الأصفر.

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فلاتة أكد على الإضافة الكبيرة التي سيقدمها النجم البرتغالي للدوري السعودي، لكن مشيرًا إلى أن تاليسكا أفضل فنيًا للنصر.

النجم البرازيلي يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفًا بعدما سجل ثنائية الفوز على الطائي في اللقاء الأخير.

النصر يستعد حاليًا لمواجهة الشباب يوم السبت القادم، ويتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب.

Shahid