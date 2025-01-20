"تاليسكا أخذ بذنب رونالدو" .. دعوة للأهلي للاستفادة بخدمات جناح النصر

هل يندم النصر مستقبلًا؟

مازال مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا معلقًا بين البقاء في النصر أو الرحيل إلى فنربخشه، وذلك في ظل الخلافات المالية بين الأطراف جميعًا وصعوبة التوصل لاتفاق، ووسط الحديث عن مدى صحة أو خطأ قرار النادي السعودي التخلص من جناحه البرازيلي قُدمت دعوة للأهلي للاستفادة من خدمات اللاعب.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي مازال يبحث عن جناح يُعوض به رحيل الفرنسي آلان سان ماكسيمين الصيف الماضي بالإعارة إلى فنربخشه، وقد رأى الإعلامي عبد العزيز الزلال أن تاليسكا سيكون مكسبًا للفريق ولأي نادٍ ينضم له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزلال وصف تاليسكا بالعنصر الأخطر في هجوم النصر، مشيرًا إلى أنه أخذ بذنب كريستيانو رونالدو لأن الملعب لا يتحمل وجودهما معًا في طريقة لعب المدرب ستيفانو بيولي المعتمدة على الضغط القوي من لاعبيه على خصومهم.

GOAL

حيث قال "تاليسكا أخطر لاعب في الثلث الهجومي بالنصر، اللاعب أخذ بذنب رونالدو، بيولي يبحث عن لاعبين يضغطون في كامل الملعب، طريقة المدرب لن تتحمل وجود رونالدو وتاليسكا دون قيامهما معًا بالضغط على الخصم، المدرب قد يتقبل رونالدو لكنه لن يستطيع وضعه مع تاليسكا خاصة في المباريات الكبيرة، هما حلان أحلاهما مر .. إما تاليسكا أو رونالدو وقد اختاروا التضحية بالأول وسيكون خسارة كبيرة للفريق ومكسب هائل للأهلي".

يُشار إلى أن رونالدو مرتبط بعقد مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن التقارير الصحفية الأخيرة أجمعت على اتفاق الطرفين على التجديد لموسم واحد.