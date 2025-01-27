أقل من قيمة بيع عقد فوفانا! .. النصر يُوافق على انتقال تاليسكا لفنربخشه واللاعب يُوقع المخالصة المالية

أغلق الملف أخيرًا

أغلق أخيرًا ملف جناح النصر، أندرسون تاليسكا، بموافقة ناديه على بيع المدة المتبقية من عقده إلى فنربخشه التركي، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

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اللاعب غاب عن المباريات الـ5 الأخيرة للنصر لارتباطه بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، وقد ودع زملائه قبل مواجهة الفتح مساء أمس التي حسمها النصر لصالحه 3-1 بعدما توصل ووكيله لاتفاق مع النادي التركي على كافة التفاصيل.

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الرياضية أوضحت أن قيمة انتقال تاليسكا للدوري التركي وصلت إلى 15.5 مليون يورو وهي أقل من صفقة بيع سيكو فوفانا إلى رين، والتي وصلت إلى 20 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت إلى أن تاليسكا وقع بالفعل على المخالصة المالية مع النصر تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى النادي التركي.

يُشار إلى أن النصر ضم تاليسكا بعد صراع مع الهلال صيف 2021، وقد حظي اللاعب بمسيرة ممتازة مع الفريق، حيث لعب 104 مباراة، سجل خلالها 76 هدفًا وصنع 10 آخرين.