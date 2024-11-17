"نحن نواجه الإعلام الغربي" .. صديق نجوم السعودية يبرر رحلة أندرسون تاليسكا المثيرة للجدل معه

جمهور النصر غاضب من تصرف اللاعب البرازيلي!

يتعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، خلال اليومين الماضيين لانتقادات وهجوم كبير من فئة من جماهير العالمي على إثر رحلة إلى "بر رماح" رفقة سعد السهلي؛ أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

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ورغم أن الرحلة بدت عادية في فترة توقف دولي إلا أن نوعية الطعام "غير الصحي" - بالنسبة للرياضيين - الذي تناوله البرازيلي تسببت في غضب جماهير النصر منه، خاصةً وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في مختلف البطولات.

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هذا الهجوم دفع سعد السهلي للرد على الجماهير، موضحًا أن هدفه من تلك الرحلات مع مختلف نجوم دوري روشن السعودي هو تعريفهم بثقافة البلد، كي ينقلوا الصورة الصحيحة عن المملكة بدلًا من الأخبار المغلوطة التي ينشرها الإعلام الغربي عن عادات وتقاليد البلد.

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وكتب السهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كمية الانتقادات السلبية عجيبة الي شفتها على مقطع الاكل والطلعة والروحة!، الهدف من الطلعة هو تعريف الأجانب على الجانب الثقافي الاجتماعي في المملكة الي يهدف على تعريف الاجانب على عادات المملكة ولطف وكرم ورحابة كافة ابناء المجتمع السعودي مع الاجانب بعيداً عن كورة القدم عبر حساباتهم الشخصية!".

وأضاف: "المفترض انا نكون سعيدين جدا بان الاجانب يقضون اجازتهم في بلدنا العظيم وانهم ينشرون ثقافتنا الصحيحة عكس الي ينشرها الاعلام الغربي!، وهذا هدفي الاول والاخير من اول يوم تعرفت عليهم!".

يذكر أن النصر يلتقي بالقادسية في 22 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي ثم يحل ضيفًا على الغرافة في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، يوم 25 من الشهر ذاته.