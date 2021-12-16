لا حديث في العالم العربي حاليًا سوى عن المواجهة المرتقبة بين منتخبي تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب 2021، والمقرر أن يقام على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

لوجود تونس والجزائر في نفس القارة، إفريقيا، كثرت المواجهات بينهما في مختلف المسابقات، كما كانت هناك العديد من المواجهات بينهما عربيًا.

إنها ليست مباراة عادية أبدًا، بل إنها أكبر من ذلك، فالجيرة بين تونس والجزائر تجعل المباراة بينهما بمثابة ديربي شمال إفريقي بامتياز.

كلا الدولتان بهما كوكبة من أفضل اللاعبين العرب، مع العديد من المواهب المميزة والنجوم الكبار، مما يؤكد أن اللقاء بجانب كل عوامله الأخرى، سيكون مسرحًا لإثارة كبيرة ومتعة كروية مضمونة.

كأس العرب 2021: ما هو تاريخ مواجهات مصر وقطر؟

إذًا، ما هو تاريخ مباريات تونس والجزائر؟ في هذا التقرير نستعرض كل شيء.

ما هو تاريخ مواجهات تونس والجزائر؟

إنه تاريخ طويل حقًا، أول مباراة بينهما كانت عام 1963 في إطار ودي، بالعاصمة تونس، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

إجمالًا، لعب المنتخبات سويًا 47 مباراة بمختلف الأصعدة، وكانت الأفضلية للمنتخب الجزائري.

آخر مواجهة جمعت الجزائر مع تونس كانت في إطار ودي أيضًا في يونيو 2021، وانتهت بفوز الخضر بهدفين نظيفين.

أما المباراة الرسمية الأخيرة بينهما فكانت في كأس الأمم الإفريقية 2017، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف.

مباريات فوز تونس تعادل فوز الجزائر أهداف تونس أهداف الجزائر 47 16 14 17 46 48

هل سبق وأن تواجهت تونس والجزائر في كأس العرب؟

لم يسبق وأن تواجه منتخب تونس والجزائر على صعيد البطولة العربية من قبل، رغم أنهما التقيا في العديد من البطولات المختلفة.

ولكن بشكل عام، التقى الفريقان رسميًا في 21 مباراة، فازت الجزائر بـ5 في مقابل 9 لتونس، لكن وديًا وإجمالًا، الأفضلية للخضر.

ما هو موعد مباراة تونس والجزائر؟

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بين تونس والجزائر يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت.

وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.