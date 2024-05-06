الأهلي يحل ضيفًا على الشباب في الجولة 31..

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"القلعة هُدمت، تم إغلاق الكتاب وانتهت الرواية" .. هكذا علق الإعلامي مشاري القرني على الذكرى الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي، في ليلة هبوط الراقي إلى دوري يلو للدرجة الأولى، منذ عامين.

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في 27 يونيو 2022، تعادل الأهلي مع مضيفه الشباب دون أهداف، في الجولة الأخيرة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ليهبط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى، بعد إنهاء الموسم في المركز قبل الأخير، برصيد 32 نقطة، فيما عاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي، هذا الموسم، بعد تتويجًا بطلًا لدوري يلو.

وقرر جمهور نادي الشباب، إحياء ذكرى التهبيط التاريخي للأهلي، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، يوم السبت المقبل، على ملعب الشباب، في قمة الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقرر الجمهور الشبابي رفع لافتتين أمام الأهلي، بعبارتين "هل تعرفونا؟" و"نعم نحن مجددًا"، مع ذكر أرقام 27-6-2022، والتي تتزامن مع الذكرى الأصعب في تاريخ الراقي.

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وكان الفريقان قد تعادلا سلبيًا في مباراة الدور الأول، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 55 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الهلال المتصدر، بينما يأتي الشباب في المركز السادس، برصيد 41 نقطة.

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