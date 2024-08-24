في أهم مباريات سبتمبر.. الكشف عن تاريخ عودة بيلينجهام إلى ريال مدريد

تحديد موعد عودة بيلينجهام...

صدم جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، فريقه بعد تعرضه إلى إصابة قوية يوم أمس الجمعة، في العضلة الأخمصية الرقيقة بالساق اليمنى، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى غياب بيلينجهام عن اللاعب لمدة تصل إلى شهر، وبهذا لن يشارك مع ريال مدريد، في مباريات بلد الوليد ولاس بالماس وريال بيتيس، بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى أول مباراة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك لن يتواجد مع منتخب إنجلترا في التوقف الدولي القادم.

ومن جانبها نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا مساء اليوم، كشفت فيه أن بيلينجهام، قد يعود للمشاركة مع ريال مدريد، أمام ألافيس يوم 24 أو 25 سبتمبر المقبل.

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وأشار التقرير إلى أن بيلينجهام، يستهدف في الوقت الحالي الاستعداد الجيد، لاستعادة كامل لياقته قبل ديربي مدريد، امام أتلتيكو يوم 28 أو 29 سبتمبر القادم، خاصة وأنه من المتوقع أن يعود للملاعب قبل هذا التاريخ، ولكن اللاعب الإنجليزي يريد المشاركة في اللقاء وهو بكامل لياقته.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة بلد الوليد، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام ريال مايوركا، في لقاء شهد مشاركة بيلينجهام، قبل إصابته.