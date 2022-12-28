تاج من أجل بيليه.. سانتوس يغير شعار الفريق تضامنًا مع أسطورة البرازيل

تضامن ومساندة قوية من فريق بيليه السابق

أعلن نادي سانتوس البرازيلي تغيير شعار الفريق من أجل التضامن مع الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي يمر بأزمة صحية منذ مدة ويصارع مرض السرطان.

حتى الآن، يتواجد أسطورة كرة القدم البرازيلية في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، إذ يتلقى العلاج الطبي، والدعم من أسرته بشكل متواصل.

ومن جانبه، حاول نادي تكريم بيليه من خلال تغيير شعار الفريق، ووضع تاج في منتصف الشعار، يرمز إلى صاحب كؤوس العالم الثلاثة.

كما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فريق سانتوس البرازيلي سيرتدي القمصان التي يوجد فيها الشعار الجديد طوال عام 2023، خلال موجهات النادي.

جدير بالذكر أن فريق سانتوس سيلعب أول مباراة له في العام الجديد يوم 14 يناير، ضد نادي ميراسول.