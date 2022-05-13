أبرزها الاتحاد والهلال .. تأجيل مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي وتحديد موعدها الجديد

قررت وزارة الرياضة السعودية إيقاف المنافسات الرياضية في المملكة بشكل كامل بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وبناءً على ذلك تم تأجيل مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الجولة الـ27 انطلقت يوم أمس بانتصار التعاون على الباطن والشباب على الفيصلي بنتيجة واحدة هي هدف دون رد، وكان من المفترض أن تُستكمل اليوم بمواجهتي الفيحاء مع ضمك في المجمعة والرائد مع النصر في البريدة، ومن ثم على مدار اليومين القادمين.

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وقررت رابطة دوري المحترفين السعودي تأجيل بقية المباريات لمدة 3 أيام التزامًا بقرار وزارة الرياضة إيقاف النشاط الرياضي حدادًا على وفاة رئيس الإمارات، وأرزها كلاسيكو الاتحاد والهلال في جدة الذي كان سيُقام يوم الأحد القادم في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 ستُلعب جميعًا يوم الإثنين الموافق الـ16 من مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من فترة الحداد على الشيخ خليفة بن زايد.

مصادر أخرى أفادت أن المباريات قد تُلعب على مدار يومين مع تأجيل موعد انطلاق الجولة الـ28 لمدة 24 ساعة.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال، ولذا من المتوقع أن تلعب المواجهة المنتظرة بينهما دورًا كبيرًا في حسم اللقب.