رئيس برشلونة الأسبق: المدرعات كانت تنقلني إلى البرنابيو

تعرف على رأي رئيس برشلونة الأسبق في تأجيل الكلاسيكو

اعترض خوان جاسبارت، رئيس برشلونة الأسبق، على قرار تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لدواعي أمنية.

لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني أعلنت تأجيل الكلاسيكو المقرر إقامته اليوم، السبت، ليكون يوم 18 ديسمبر المقبل.

وقال جاسبارت في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أجد تفسيرًا لرفض خوض المباراة يوم السبت، لا توجد أي أزمة أمنية تدعوا لذلك".

وتابع: "حينما كنت رئيسًا للنادي كنت أحيانًا أدخل إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدرعة لأجل تأميني والمباريات كانت تُقام في ظروف أسوأ من ذلك".

واختتم: "تأجيل الكلاسيكو له ضرر مادي ورياضي وهناك العديد من السياح الذين يخططون للتواجد في برشلونة وقت إقامة اللقاء".

جدير بالذكر أنّ رابطة أندية الدوري الإسباني ترفض يوم 18 ديسمبر لتعارضه مع مباريات كأس الملك وطلبت تقديم الكلاسيكو ليكون يوم 4 ديسمبر.