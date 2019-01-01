تاجليافيكو: ميسي يقوم مع الأرجنتين بما لا يقدمه لبرشلونة

نيكولاس تاجليافيكو نجم أياكس الهولندي ومنتخب الأرجنتين يتحدث عن طريقة لعب ميسي مع الفريق الوطني.

أشاد النجم الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو نجم فريق أياكس الهولندي بما يقدمه ليونيل ميسي قائد برشلونة للمنتخب خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يستفيد كثيرًا من مساهمات ميسي التي يقدمها للمنتخب الأرجنتيني طوال الفترة الأخيرة.

وقال تاجليافيكو: "هو يقوم بعض الأمور التي لا ينفذها مع برشلونة ربما، ومثل تلك الأشياء تكون هامة للغاية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني".

وأضاف: "هنا يقوم بالضغط على حامل الكرة، ومثل تلك الأمور تكون هامة بالنسبة لنا على المستوى الدفاعي وتساعد الفريق بطريقة واضحة".

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وأكمل عن مستوى المنتخب الأرجنتيني في الفترة الماضية وتطلعاته للمستقبل: "أتمنى أن تكون تلك مجرد بداية لمرحلة جيدة، لأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المنافسات الهامة".

وأنهى تصريحاته: "لدينا في الوقت الحالي العقلية المناسبة للمشاركة في أي تصفيات أو كأس ونحن نعلم ما الذي نقوم به بالتحديد، واللعب بالطريقة التي لعبنا بها ضد البرازيل سيجعل الأمور أصعب بالنسبة للمنافسين للفوز علينا".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد حقق الفوز على نظيره البرازيلي بهدف نظيف هذا الأسبوع وسيواجه أوروجواي وديًا اليوم.