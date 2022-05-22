تأثير مبابي .. تضارب حول مصير زيدان ورحيل ليوناردو وشيك

تحدد مصير كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أمس السبت بعدما أعلن عن تجديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية لمدة 3 سنوات تنتهي في صيف 2025.

نجم باريس سان جيرمان ظل مستقبله غامضًا ومتأرجحًا بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، الذي كان يرغب في ضمه مجانًا بعد نهاية تعاقده مع البي إس جي، وهو ما لم يحدث بعد موافقته على البقاء في معلب بارك دي برانس.

بعد إعلان نادي باريس سان جيرمان تجديد تعاقده مع النجم الشاب كيليان مبابي حتى عام 2025، بدأت تغييرات كبيرة داخل الهيكل التنظيمي في حديقة الأمراء، ويعد التتغير المنتظر سيكون من أجل إرضاء مبابي الذي يملك الحق الآن في التصويت على اختيار المدير الرياضي للفريق، والمدير الفني القادم أيضًا.

لويس كامبوس أول طلبات مبابي في باريس وليوناردو الضحية

باريس سان جيرمان بدأ بالفعل عملية التغيرات أمس، بعد أخبار المدير الرياضي ليوناردو، أنه أعفى من منصبه، ويعد الأقرب لخلافته لويس كامبوس، المدير الرياضي السابق لنادي موناكو، ونادي ليل، والمستشار الاستراتيجي الحالي لنادي سيلتا فيجو.

ليوناردو لم يكن جزء من مفاوضات تجديد عقد مبابي ويوضح ذلك أن أيامه أصبحت معدودة داخل جدران حديقة الأمراء.

البرتغالي لويس كامبوس هو مكتشف كيليان مبابي ومن المنتظر أن يجتمع الثنائي من جديد في الأيام القادمة.

وأكد موقع "جول" النسخة الفرنسية أن لويس كامبوس تواجد بالفعل في باريس الأيام الماضية، وحصل على معلومات عن مرافق نادي باريس سان جيرمان خلال تواجده في العاصمة الفرنسية.

الضحية الثانية .. بوتشيتينو

وكشف تقرير راديو مونت كارلو الفرنسي عن مفاوضات مباشرة تجري بين تميم بن حمد أمير قطر وزين الدين زيدان لتولي منصب المدير الفني في باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير أنه في ديسمبر الماضي، حاول أمير قطر إقناع زيدان لكنه رفض مفضلا أن يظل متاحا من أجل فرصة تدريب منتخب فرنسا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت في ذهن زيدان.

كما أكدت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية، أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان سيترك منصبه خلال الأيام المقبلة، لكن التقارير استبعدت أن يوافق زين الدين زيدان على تولى المسؤولية الفنية للفريق.

يُذكر أن باريس سان جيرمان تُوج بطلاً للدوري الفرنسي موسم 2021-2022.

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