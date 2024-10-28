تاتا مارتينو يشكك في معايير الكرة الذهبية: ميسي الأفضل في العالم!

ماذا قال مدرب إنتر ميامي؟

يرى تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، أن نجم الفريق ليونيل ميسي "لا يزال أفضل لاعب في العالم" حتى الآن، وسط توقعات بأن يفوز فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين.

وقدم فينيسيوس موسمًا مميزًا 2023-24، ساعد فيه ريال مدريد على التتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وينتظر الإعلان فقط عن إنهاء هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

لكن مارتينو مدرب إنتر ميامي شكك في معايير الكرة الذهبية، ووصف الساحر الأرجنتيني بأنه "الأفضل في العالم في الوقت الحالي": "لم تكن الكرة الذهبية شيئًا لفت انتباهي أبدًا، لم يكن واضحًا بالنسبة لي ما إذا كانت الجائزة للأفضل في العالم أو لهذا العام".

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وأضاف المدير الفني الأرجنتيني: "ربما يتمتع فينيسيوس بميزة كونه الأفضل في الموسم الماضي، رغم أنك إذا سألتني من هو الأفضل الآن، فسأقول ميسي".

وفاز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته عام 2023، بعد أن قاد الأرجنتين إلى لقبها الثالث في كأس العالم، لكنه لم يتم ترشيحه لجائزة 2024، رغم أدائه المميز مع إنتر ميامي وتتويجه ببطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب الأرجنتين.