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كأس آسيا

تأكيد قانونية مشاركة حمدان الشمراني مع المنتخب السعودي بكأس آسيا

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الظهير الأيسر لنادي الفيصلي والمنتخب السعودي كان قد تعرض للإيقاف حرمه من المشاركة الدولية خلال بطولة كأس العالم

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف أحد مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قانونية مشاركة اللاعب حمدان الشمراني مع الأخضر السعودي في دور مجموعات كأس آسيا 2019.

الظهير الأيسر لنادي الفيصلي والمنتخب السعودي كان قد تعرض للإيقاف حرمه من المشاركة الدولية خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وتعرض اللاعب للإيقاف في كأس آسيا للشباب مطلع 2018م، واستنفذ عقوبة إيقافه خلال مشاركة المنتخب الأول الرسمية في كأس العالم، وتم إبلاغ الاتحاد الآسيوي بهذا الأمر قبل بدء بطولة كأس آسيا.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن مسؤول باتحاد الكرة أكد قانونية مشاركة الشمراني مدافع الأخضر، في دور المجموعات من بطولة آسيا 2019.

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وأكد المصدر أن اللاعب استنفد عقوبة إيقافه في مباريات المنتخب السعودي الأول في مونديال كأس العالم الذي أقيم في روسيا قبل أشهر.

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