تأكيد قانونية مشاركة حمدان الشمراني مع المنتخب السعودي بكأس آسيا

الظهير الأيسر لنادي الفيصلي والمنتخب السعودي كان قد تعرض للإيقاف حرمه من المشاركة الدولية خلال بطولة كأس العالم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أحد مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قانونية مشاركة اللاعب حمدان الشمراني مع الأخضر السعودي في دور مجموعات كأس آسيا 2019.

الظهير الأيسر لنادي الفيصلي والمنتخب السعودي كان قد تعرض للإيقاف حرمه من المشاركة الدولية خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وتعرض اللاعب للإيقاف في كأس آسيا للشباب مطلع 2018م، واستنفذ عقوبة إيقافه خلال مشاركة المنتخب الأول الرسمية في كأس العالم، وتم إبلاغ الاتحاد الآسيوي بهذا الأمر قبل بدء بطولة كأس آسيا. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن مسؤول باتحاد الكرة أكد قانونية مشاركة الشمراني مدافع الأخضر، في دور المجموعات من بطولة آسيا 2019.

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ميدو أعطى الضوء الأخضر لعودة تيسير الجاسم لأهلي جدة بعد مطالبة اللاعب بقطع إعارته والعودة للراقي خلال فترة الانتقالات الحالية. pic.twitter.com/C0TjcxGmuC — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 22, 2019

وأكد المصدر أن اللاعب استنفد عقوبة إيقافه في مباريات المنتخب السعودي الأول في مونديال كأس العالم الذي أقيم في روسيا قبل أشهر.