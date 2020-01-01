تأكد جاهزية أجايي لمواجهة الأهلي ونادي مصر في الدوري

تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة في المران الجماعي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية النيجيري جونيور أجايي للتواجد في قائمة الفريق بمباراة إف سي مصر المقرر لها بعد غد الأحد ضمن الجولة 12 من مباريات الدوري العام.

أجايي تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة في المران الجماعي أمس وبات جاهزًا للتواجد في الحسابات الخاصة بمباراة إف سي مصر.

في إطار أخر، خاض حسين الشحات ومحمود وحيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على ملعب التتش، على هامش المران الذي أقيم ظهر أمس استعدادا لمواجهة إف سي مصر في الدوري.

ويخضع الشحات لبرنامج تأهيلي؛ بسبب شكوى في العضلة الضامة، فيما تعرض محمود وحيد لكدمة قوية في وجه القدم.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا غدًا السبت عقب انتهاء المران الرئيسي الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لخوض المباراة العاشرة في الدوري.

الأهلي يخوض مرانه اليوم في الواحدة ظهرًا استعدادا لمواجهة اف سي مصر التي يسعي فيها الفريق لمواصلة انتصاراته المحلية والوصول إلى النقطة 30 والحفاظ على صدارة الدوري.

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يذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة إف سي مصر، عقب انتهاء المران الرئيسي غدًا السبت وبعدها الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.