تأخير مباراة الأهلي والداخلية وتأجيل مباراة إنبي

تغييرات في جدول مباريات القلعة الحمراء بالدوري المصري بعد تأجيل مباراة دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري لأجل غير مسمى.

وتقرر أيضاً تأخير مباراة الأهلي والداخلية المؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 ديسمبر إلى يوم 29 من الشهر ذاته.

وجاءت قرارات لجنة المسابقات، بعد تأخير مباراة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، وجيما الإثيوبي والتي تقام يوم 23 ديسمبر الحالي.

وحسم الأهلي مباراة الذهاب لصالحه، مطلع الأسبوع الجاري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان من المنتظر إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ 13 من الدوري، يوم 30 ديسمبر، لتتأجل بعد ذلك لأجل غير مسمى.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بعد لعب 11 مباراة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 14 مباراة.