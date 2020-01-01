تأجيل محتمل لعودة التدريبات في الدوري الإسباني

لماذا سيتم تأجيل عودة اللاعبين للتدريبات في الليجا؟

تقرر تأجيل موعد عودة التدريبات الفردية في الدوري الإسباني لمدة تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة بعد أنّ كان من المتوقع أن تكون يوم الإثنين المقبل.

الحكومة الإسبانية أصدرت قرارًا بخطة من أربعة مراحل لعودة المنافسات الرياضية في المملكة تبدأ من الأسبوع المقبل.

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وكان من المتوقع عودة التدريبات الفردية يوم الإثنين على أن تعود التدريبات بصورة منتظمة في منتصف شهر مايو ثم تُستنأنف المنافسة في الليجا مع انطلاق يونيو.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ العودة للتدريبات سوف تتأجل لمنتصف الأسبوع المقبل وذلك بسبب عدم إتمام تحليل فيروس كورونا في جميع الأندية بالدوري الإسباني.

ولن يتم استئناف التدريبات سوى بعد التأكد من سلامة اللاعبين وخلوهم من أعراض فيروس كورونا للمضي قدمًا في الخطة الموضوعة لعودة المسابقة.

ورغم تأجيل التدريبات، إلا أنّ رابطة أندية الدوري الإسباني تؤمن بالحفاظ على الخطة الموضوعة وعدم تأثر ذلك بموعد عودة المسابقة والذي سيتم في مطلع يونيو المقبل بهدف إنهاء البطولة في أغسطس.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ برشلونة وعدد من الأندية تخشى العودة خلال الفترة الحالية طالما لم يتم إيجاد علاج نهائي لفيروس كورونا.

وكان سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، قد أكد في تصريحات صحفية جوعه للعودة والمشاركة في المباريات متمنيًا أن تستمر كرة القدم كما كانت عليه قبل التوقف.