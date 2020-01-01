تأجيل مباراة يوفنتوس ونابولي والقرار النهائي يُتخذ غدًا

تعليق مباراة يوفنتوس ونابولي مؤقتًا بانتظار قرار نهائي غدًا

اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارًا بتأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن مباراة يوفنتوس ونابولي إلى الغد، ليتعلق كل شيء لـ 24 ساعة.

وكانت رابطة الدوري قد أعلنت بشكل رسمي أن مباراة نابولي في ضيافة يوفنتوس مساء الأحد ستقام في موعدها على الرغم من عدم سفر الأول من الأساس إلى تورينو.

وأكد البيان الصادر من رابطة الدوري الإيطالي أنه بحسب بروتوكول الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لا يوجد أي سبب يدعو لعدم لعب المباراة.

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وتضاربت الأنباء حول مصير لقاء يوفنتوس ونابولي مساء اليوم الأحد لحساب السيري آ ما بين التأجيل والإلغاء بعد عدم سفر الفريق الجنوبي لتورينو.

"ANSA" كشفت أن موقف نابولي بخصوص عدم السفر يعود إلى كونه رد من رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس على ترك الاتحاد والسلطات فريق جنوى يسافر لملاقاة فريقه رغم وجود إصابات في صفوفه وارتفاعها بعد المباراة.

وزير الرياضة فيتشينزو سبادفورا أكد إلغاء المباراة في تصريحات صحفية ولكن لم يوضح مصيرها، بينما منعت السلطات في إيطاليا سفر بوتينزا لمباراة باليرمو في الدرجة الثالثة لنفس السبب أيضاً أمس.

وفي البداية قيل إن السلطات المحلية في نابولي قد منعت لاعبي فريق الجنوب الإيطالي من السفر بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا، ولكن بعدها تم تأكيد أن ذلك لم يحدث وأنهم لم يطلب منهم سوى الالتزام بالإجراءات المتفق عليها حسب مصادر أخرى.

ونتيجة لكل ذلك، حضر لاعبو يوفنتوس إلى المباراة وانتظروا لساعة إلا ربع، قبل أن تأتي قرارات من السلطات الإيطالية بتأجيل القرار النهائي بشأن المباراة إلى يوم الغد.

ومن المحتمل أن يتم تأجيل المباراة إلى إشعار آخر أو يٌقرر الفوز الاعتباري ليوفنتوس أو يكون هناك قرار مفاجئ بإيقاف الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا.

وحول ذلك قال أنييلي إنه من وجهة نظري، لن تحتاج هيئة الصحة المحلية إلى التدخل إذا تم اتباع البروتوكول الذي تم إرساله إلى جميع الأندية بدقة.

المعنى الضمني لما يقوله أنييلي إنه يشير إلى محاولة تحايل نابولي على البروتوكول ومطالبة هيئة الصحة المحلية بالتدخل للحصول على قرار بالتأجيل.

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يذكر أن التوقعات كلها كانت قد ذهبت في اتجاه اعتبار يوفنتوس فائزًا، ولكن تضارب الأنباء ودخول العديد من المعطيات في المسألة جعلت الاتحاد الإيطالي يتخذ قرارًا بالتأجيل، بعدما تسرّع في مطالبة نابولي بالحضور.